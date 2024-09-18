Одно из главных нововведений — функция передачи прав собственности на сообщество

WhatsApp продолжает развивать функционал своих сообществ, предоставляя пользователям новые инструменты для управления и организации групповых чатов. Недавно компания объявила об обновлениях, которые включают возможность передачи прав собственности на сообщество и новые настройки видимости групп.

Теперь администраторы могут передавать свои полномочия другим участникам, что особенно полезно в случае необходимости смены руководства или ухода текущего администратора. Процесс передачи очень прост: нужно выбрать нового владельца из списка участников и подтвердить действие.

Ещё одна важная функция — новые настройки видимости групп. Администраторы теперь могут делать группы видимыми или скрытыми при добавлении их в сообщество. Это позволяет лучше организовать большие сообщества, скрывая ненужные для всех участников чаты и оставляя видимыми только те, которые действительно важны.

Эти нововведения направлены на упрощение управления большими сообществами и улучшение взаимодействия между участниками. Теперь администраторы могут более гибко настраивать видимость и управление группами, что делает использование WhatsApp ещё более удобным и функциональным.

WhatsApp продолжает развиваться, предлагая пользователям новые возможности для эффективного управления и организации сообществ. Эти обновления делают платформу ещё более привлекательной как для личного, так и для профессионального использования.