Одним из ключевых изменений стало внедрение новых методов привлечения игроков.

Бывший главный юрист Bungie, Дон Макгоуэн, рассказал о влиянии Sony на разработку игры Destiny 2. Он утверждает, что Sony заставила студию внести необходимые изменения, чтобы исправить проблемы в игре. После того как Sony приобрела Bungie, многие сотрудники студии надеялись, что их независимость останется неизменной. Однако, по словам Макгоуэна, Sony внесла значительные изменения в управление студией, что, по его мнению, пошло на пользу игре. «Sony навела порядок, заставив Bungie сосредоточиться на привлечении новых игроков и управлении игрой как бизнесом», — отметил Макгоуэн.

Одним из ключевых изменений стало внедрение новых методов привлечения игроков. Destiny 2 часто критиковали за сложность и недоступность для новичков. Теперь Bungie работает над упрощением интерфейса и улучшением пользовательского опыта, чтобы сделать игру более доступной для новых игроков.

Кроме того, Bungie планирует выпускать два средних дополнения и четыре крупных бесплатных обновления ежегодно. Это позволит поддерживать интерес игроков и регулярно вводить новый контент. Сообщество Destiny 2 неоднозначно восприняло изменения. Некоторые игроки приветствуют нововведения, считая их необходимыми для улучшения игры. Другие же опасаются, что вмешательство Sony может негативно сказаться на творческой свободе разработчиков.

Влияние Sony на Bungie и Destiny 2 оказалось значительным. Несмотря на первоначальные опасения, изменения, внесённые под давлением Sony, могут помочь игре стать более доступной и интересной для широкой аудитории. Время покажет, насколько успешными окажутся эти нововведения, но уже сейчас можно сказать, что Destiny 2 ждёт светлое будущее.