Одно из главных улучшений — увеличенная дальность сигнала Bluetooth. Модель Pro теперь может работать на расстоянии до 500 футов (152 метра), что значительно больше, чем у большинства аналогичных устройств на рынке.

Компания Tile представила новую линейку Bluetooth-трекеров на 2024 год, в которую вошли обновлённые модели Mate, Sticker и Pro. Эти устройства помогут вам найти потерянные вещи и предлагают ряд улучшений по сравнению с предыдущими версиями. В новой линейке трекеров Tile есть несколько моделей, каждая из которых предназначена для разных целей. Модели Mate и Pro имеют отверстие в углу, поэтому их удобно прикреплять к ключам или рюкзакам. Модель Sticker, самая маленькая из группы, оснащена клейкой основой, что позволяет крепить её к необычным предметам, например, пультам или велосипедам.

Одно из главных улучшений — увеличенная дальность сигнала Bluetooth. Модель Pro теперь может работать на расстоянии до 500 футов (152 метра), что значительно больше, чем у большинства аналогичных устройств на рынке. Все новые трекеры оснащены функцией SOS, которая позволяет отправлять экстренные сообщения и координаты местоположения вашим контактам в случае необходимости. Новые трекеры Tile получили обновлённые цветовые решения. Модели Mate и Pro доступны в тёмно-синем с оранжевой отделкой, охотничьем зелёном с голубой отделкой, светло-голубом с ярко-жёлтой отделкой и розовом варианте. Модель Sticker по-прежнему доступна только в чёрном цвете.

Несмотря на все улучшения, новые трекеры Tile не поддерживают технологию ультраширокополосной связи (UWB) и не интегрируются с сервисом Google Find My Device. Это может быть недостатком для пользователей, которые хотят более точно определять местоположение своих вещей.

Новая линейка трекеров Tile 2024 года предлагает значительные улучшения в дальности действия и функциональности, что делает их отличным выбором для пользователей Android. Однако отсутствие поддержки UWB и Google Find My Device может снизить их привлекательность для некоторых пользователей. В целом, Tile остаётся одним из лидеров на рынке Bluetooth-трекеров, предлагая надёжные и удобные решения для поиска потерянных вещей.