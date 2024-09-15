Чтобы изменить ситуацию, они решили провести опрос среди пользователей, чтобы собрать отзывы о проблемах, с которыми сталкиваются пользователи альтернативных лаунчеров

Разработчики популярных альтернативных лаунчеров для Android, таких как Smart Launcher, Niagara, Nova Launcher и Lawnchair, объединились, чтобы выразить своё недовольство Google. Основная причина их недовольства — нестабильная работа навигационных жестов и анимаций при использовании альтернативных лаунчеров на большинстве устройств Android.

С момента появления навигационных жестов в Android 10 в 2019 году, использование альтернативных лаунчеров начало вызывать различные проблемы и ошибки. Например, на устройствах Samsung и OnePlus альтернативные лаунчеры могут нарушать анимации и вызывать визуальные сбои. На устройствах Xiaomi при использовании альтернативного лаунчера отключаются навигационные жесты, а на устройствах Pixel становятся недоступны функции «Выбрать» и «Скриншот» в меню последних приложений.

Разработчики уже давно обсуждают эти проблемы на публичных форумах, но до сих пор не получили должного внимания со стороны Google и других производителей устройств Android. Чтобы изменить ситуацию, они решили провести опрос среди пользователей, чтобы собрать отзывы о проблемах, с которыми сталкиваются пользователи альтернативных лаунчеров. Эти данные будут представлены Google и команде Android на мероприятии в октябре.

Основная проблема заключается в том, что системный лаунчер по умолчанию отвечает за анимации открытия и закрытия приложений, а также за экран последних приложений. Использование альтернативного лаунчера вмешивается в эту функциональность, что приводит к ошибкам и нестабильной работе.

Разработчики надеются, что собранные отзывы помогут убедить Google в необходимости улучшения поддержки альтернативных лаунчеров и предоставления им доступа к API QuickStep для настройки экранов последних приложений. Таким образом, пользователи Android, которые предпочитают использовать альтернативные лаунчеры, могут принять участие в опросе и выразить свои мнения, чтобы помочь улучшить опыт использования этих приложений в будущем.