В официальном сообществе поддержки Google уже появились жалобы пользователей на эту проблему

Владельцы беспроводных наушников Google Pixel Buds Pro столкнулись с проблемой: наушники перестали корректно отображать уведомления. Вместо текста уведомлений пользователи видят лишь иконки приложений. Проблема затрагивает как Android, так и iOS-устройства. Пользователи сообщают, что уведомления отображаются некорректно даже после сброса настроек наушников до заводских.

В официальном сообществе поддержки Google уже появились жалобы пользователей на эту проблему. Некоторые владельцы наушников пытаются решить проблему самостоятельно, но пока безуспешно. Google пока не прокомментировала ситуацию. Неизвестно, ведётся ли работа над исправлением проблемы.

Пользователи, столкнувшиеся с проблемой, рекомендуют попробовать обновить прошивку наушников до последней версии. Также можно попробовать сбросить настройки наушников до заводских, так как неизвестно зависит ли это от конкретной модели или прошивки в целом.