Одной из последних новинок стала возможность устанавливать задачи с указанием даты и времени их выполнения

Google продолжает развивать свой виртуальный помощник Android Assistant, добавляя новые функции и возможности. Одной из последних новинок стала возможность устанавливать задачи с указанием даты и времени их выполнения. Эта функция позволяет пользователям создавать напоминания, устанавливать будильники и планировать свои дела более эффективно. Теперь можно не только напомнить себе о важном событии, но и указать точное время его выполнения.

Для того чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо сказать: «Эй, Google, установи задачу на [дата] [время]». Например, «Установи задачу на завтра в 10 утра». После этого Android Assistant создаст напоминание или будильник в зависимости от типа задачи. Эта функция особенно полезна для тех, кто хочет быть более организованным и не забывать о важных делах. Она также может помочь в планировании рабочего дня, учёбы или других активностей.

Google постоянно работает над улучшением своих продуктов и сервисов, и добавление новых функций в Android Assistant является одним из примеров этой работы. Пользователи могут ожидать появления новых интересных возможностей в будущем.