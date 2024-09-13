Иск был подан в федеральный суд США и основан на предположении, что Google использовала своё доминирующее положение на рынке для захвата контроля над ключевыми аспектами рекламной индустрии.

Министерство юстиции США подало иск против компании Google, обвиняя её в систематическом нарушении принципов честной конкуренции в индустрии рекламных технологий. По мнению ведомства, действия Google привели к искажению рынка и ограничению возможностей других компаний в данной сфере.

Иск был подан в федеральный суд США и основан на предположении, что Google использовала своё доминирующее положение на рынке для захвата контроля над ключевыми аспектами рекламной индустрии. В частности, компания обвиняется в злоупотреблении своей властью над платформами для размещения рекламы, такими как AdSense и AdMob, а также в использовании алгоритмов для манипулирования результатами поиска в свою пользу.

Министерство юстиции утверждает, что действия Google привели к снижению конкуренции и ограничению выбора для рекламодателей и издателей. Это, в свою очередь, могло негативно сказаться на качестве и разнообразии рекламного контента, а также на возможностях малого и среднего бизнеса в данной отрасли. Если иск будет удовлетворён, Google может столкнуться с серьёзными штрафами и ограничениями на свою деятельность в области рекламных технологий. Это может повлиять на всю индустрию и вызвать пересмотр существующих бизнес-моделей и практик.