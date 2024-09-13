Например, некоторые агенты могут вызывать отравление у врагов, другие – создавать дымовые завесы или огненные ловушки.

Разработчики HellDivers 2 объявили о добавлении в игру нового типа оружия – химических агентов, а также эмоции «Потяни меня за палец». Эти нововведения призваны разнообразить игровой процесс и предоставить игрокам новые возможности для взаимодействия.

Химические агенты представляют собой новый тип оружия, который может быть использован для нанесения урона врагам или для создания препятствий на поле боя. Они обладают уникальными свойствами и могут иметь различные эффекты в зависимости от типа агента. Например, некоторые агенты могут вызывать отравление у врагов, другие – создавать дымовые завесы или огненные ловушки.

Эмоция «Потяни меня за палец» представляет собой забавный способ взаимодействия между игроками. Она позволяет одному игроку попросить другого игрока помочь ему выполнить определённое действие, например, открыть дверь или активировать механизм. При использовании этой эмоции игрок показывает большой палец вверх, а затем указывает на объект или действие, которое он хочет выполнить.