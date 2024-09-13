Подробности о новой версии игры пока не разглашаются, но ожидается, что она будет доступна для скачивания в ближайшее время.

Flappy Bird, культовая мобильная игра, которая покорила сердца многих геймеров своей простотой и сложностью, возвращается в этом году благодаря усилиям преданных поклонников. Создатель игры, Донг Нгуен, неожиданно удалил Flappy Bird из App Store и Google Play в 2014 году, объяснив это чрезмерным стрессом от внимания общественности.

Однако фанаты не сдались и решили воссоздать игру самостоятельно. Они создали множество фанатских версий Flappy Bird, которые можно было скачать бесплатно на различных платформах. Эти версии отличались друг от друга дизайном, сложностью и дополнительными функциями.

Теперь же, благодаря усилиям сообщества, Flappy Bird возвращается в новом облике. Подробности о новой версии игры пока не разглашаются, но ожидается, что она будет доступна для скачивания в ближайшее время.

Возвращение Flappy Bird — это отличный пример того, как сообщество может вдохнуть новую жизнь в любимую игру. Фанаты доказали, что даже после удаления игры её создателем, она может продолжать существовать благодаря преданным поклонникам.