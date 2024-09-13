Steam Family предлагает широкий спектр функций, включая возможность устанавливать ограничения по времени игры, блокировать доступ к определённым играм и контенту, а также получать отчёты о действиях детей в Steam.

Популярный сервис Steam Family, предназначенный для управления семейными настройками и доступа к играм, официально выходит из беты. Это означает, что теперь все пользователи Steam могут воспользоваться преимуществами этого инструмента для контроля за тем, какие игры доступны их детям и как они проводят время в виртуальном мире.

Steam Family предлагает широкий спектр функций, включая возможность устанавливать ограничения по времени игры, блокировать доступ к определённым играм и контенту, а также получать отчёты о действиях детей в Steam. Эти функции помогут родителям лучше контролировать использование компьютера и интернета своими детьми.

Выход из беты означает, что сервис стал более стабильным и надёжным. Разработчики продолжат работать над улучшением функционала и добавлением новых возможностей, чтобы сделать Steam Family ещё более полезным инструментом для семейного использования.

Для того чтобы начать использовать Steam Family, необходимо зарегистрировать свой аккаунт в сервисе и добавить детей. После этого родители смогут настроить параметры доступа и ограничений для каждого ребёнка индивидуально.