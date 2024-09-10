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Greg_Novo
Студия Lost Boys Interactive столкнулась с очередным раундом увольнений
Lost Boys Interactive объяснили, что сокращения персонала проводятся в соответствии с местным законодательством и после консультаций с сотрудниками.

Студия Lost Boys Interactive, известная своей работой над такими проектами, как Tiny Tina’s Wonderlands и Diablo IV, столкнулась с очередным раундом увольнений. Эта новость была подтверждена на официальной странице студии в LinkedIn, где представители Lost Boys Interactive объяснили, что сокращения персонала проводятся в соответствии с местным законодательством и после консультаций с сотрудниками.

Студия подчеркнула, что увольнения затронут сотрудников в нескольких штатах, что делает этот раунд сокращений особенно масштабным. Lost Boys Interactive также обязалась оказать поддержку своим сотрудникам, оказавшимся в сложной ситуации, и помочь им найти новые рабочие места как можно скорее. Это уже второй раунд увольнений в студии за последние месяцы. В январе Lost Boys Interactive также проводила сокращения, однако количество уволенных сотрудников и причины этих действий не были раскрыты.


Потеря рабочих мест в студии, известной своими успешными проектами, вызывает беспокойство в игровом сообществе. Особенно учитывая, что Lost Boys Interactive является частью крупной компании Embracer Group, которая владеет рядом других известных студий и издательств. Причины увольнений в Lost Boys Interactive остаются неизвестными, однако студия отметила, что её решения всегда принимаются с учётом интересов всех сторон и после тщательного анализа текущей ситуации.

Несмотря на трудности, с которыми столкнулась Lost Boys Interactive, студия продолжает работать над текущими проектами и искать новые возможности для развития. Представители Lost Boys Interactive выразили надежду на то, что компания сможет преодолеть текущие трудности и продолжить свою деятельность в будущем.

#diablo iv #linkedin #lost boys #tiny tina’s wonderlands
Источник: eurogamer.net
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