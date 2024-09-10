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Greg_Novo
Сериал «Fallout» от Amazon получил награду «Эмми»
Маркетинговый сайт «Убежище 33» также получил признание жюри

Сериал «Fallout» от Amazon стал обладателем престижной телевизионной премии «Эмми». Эта награда была присуждена проекту в двух категориях: «Звуковой монтаж» за первую серию «Конец» и «Маркетинговый сайт» в виде визуальной новеллы под названием «Убежище 33».

«Fallout» — это адаптация знаменитой серии видеоигр, созданная Amazon Studios. Сериал рассказывает о группе выживших, которые пытаются выжить в постапокалиптическом мире, наполненном опасностями и загадками. Победа в номинации «Звуковой монтаж» является особенно значимой, поскольку она подчёркивает высокое качество звука и звукового дизайна в сериале. Звуковые эффекты и музыка играют важную роль в создании атмосферы и передаче эмоций в «Fallout», и награда подтверждает мастерство команды звукорежиссёров.

Маркетинговый сайт «Убежище 33» также получил признание жюри. Этот сайт выполнен в виде визуальной новеллы, которая позволяет игрокам исследовать виртуальное убежище и узнать больше о мире «Fallout». Сайт был создан с целью привлечения внимания к сериалу и повышения интереса к нему среди фанатов игры.

Сериал «Fallout» от Amazon был номинирован на 13 категорий телевизионного «Оскара», и главная интрига ещё впереди. Эта победа является важным достижением для Amazon Studios и всей команды, работавшей над сериалом. Она подтверждает высокий уровень производства и креативность проекта, а также укрепляет позиции «Fallout» как одного из самых ожидаемых сериалов года.

#fallout #amazon studios #убежище 33 #эмми
Источник: eurogamer.net
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