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Greg_Novo
PS5 Pro будет представлена в сентябре 2024 года, а в продажу поступит в ноябре
Дизайн PS5 Pro может быть показан Sony уже в сентябре

Компания Sony продолжает радовать своих поклонников новыми анонсами и сюрпризами. В честь 30-летия PlayStation она официально намекнула на дизайн новой консоли PS5 Pro. Это вызвало бурное обсуждение среди геймеров и экспертов. Внимательные фанаты заметили изображение на официальном блоге PlayStation, посвящённом 30-летию компании. Они считают, что это первый официальный намёк на дизайн PS5 Pro. На изображении можно увидеть две консоли: одна похожа на текущую PS5, а другая имеет три чёрные полосы, проходящие по центру, что соответствует ранее утекшим изображениям PS5 Pro.

По слухам, PS5 Pro будет представлена в сентябре 2024 года, а в продажу поступит в ноябре. Ожидается, что новая консоль будет обладать улучшенной производительностью, поддержкой 4K-гейминга и более мощным графическим процессором. Эти улучшения позволят игрокам наслаждаться более реалистичной графикой и плавным игровым процессом.

Сообщество геймеров активно обсуждает возможные нововведения и улучшения, которые принесёт PS5 Pro. Многие надеются, что новая консоль будет поддерживать более высокую частоту кадров и улучшенные визуальные эффекты в играх. Некоторые фанаты также выражают надежду на улучшение системы охлаждения, что позволит избежать перегрева при длительных игровых сессиях.

Хотя Sony пока не дала официального подтверждения всех деталей, намёк на дизайн PS5 Pro уже вызвал большой интерес и ожидания среди поклонников. Ожидается, что в ближайшее время компания проведёт специальное мероприятие, на котором представит новую консоль и расскажет о её возможностях и характеристиках.

PS5 Pro обещает стать значительным шагом вперёд в мире консолей, предлагая игрокам ещё больше возможностей для погружения в любимые игры. Остаётся только ждать официального анонса и надеяться, что все слухи и ожидания оправдаются.

#sony #ps5 pro
Источник: gamerant.com
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