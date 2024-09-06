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Greg_Novo
Arrowhead решит проблемы с жалобами игроков в предстоящих обновлениях Helldivers 2
Основная цель разработчиков — сделать каждое оружие и стратегию мощными, отзывчивыми и весёлыми в использовании, при этом вписывая их в общую игровую экосистему.

Недавно вышедшая игра Helldivers 2 от студии Arrowhead столкнулась с волной негативных отзывов от игроков. Несмотря на успешный старт в начале 2024 года, игра быстро потеряла популярность из-за нескольких спорных изменений, которые вызвали недовольство среди фанатов.

Одной из главных причин критики стали изменения в балансе оружия и врагов. Многие игроки жаловались, что последние обновления сделали оружие менее эффективным, а врагов — слишком сильными, что значительно снизило удовольствие от игры. В ответ на это разработчики объявили о планах внести значительные изменения в игру в течение следующих 60 дней.

Arrowhead признала в своём заявлении, что видит и слышит отзывы игроков. Основная цель разработчиков — сделать каждое оружие и стратегию мощными, отзывчивыми и весёлыми в использовании, при этом вписывая их в общую игровую экосистему. В рамках этих изменений планируется переработка более 30 видов оружия и стратегий, а также улучшение брони и здоровья врагов.

Одним из ключевых изменений станет снижение брони у некоторых врагов, таких как Charger, Impaler и Bile Titan, что сделает их более уязвимыми для игроков. Кроме того, будет увеличена эффективность таких видов оружия, как автопушка, тяжёлый пулемёт и антиматериальная винтовка, что обеспечит большую вариативность при выборе снаряжения.

Также разработчики планируют улучшить огнемётное оружие, учитывая отзывы игроков и наблюдения за игровым процессом. Эти изменения направлены на восстановление баланса и возвращение удовольствия от игры, которое было утрачено из-за последних обновлений.

Несмотря на текущие трудности, Arrowhead остаётся оптимистичной и уверенной в том, что предстоящие изменения помогут вернуть Helldivers 2 на вершину игровых рейтингов.

Helldivers 2 продолжает оставаться в центре внимания игровой общественности, и будущее игры будет зависеть от того, насколько успешно Arrowhead сможет решить текущие проблемы и вернуть доверие своих фанатов.

#helldivers 2 #arrowhead
Источник: gamerant.com
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