Согласно утечке, новый персонаж будет использовать катализатор и обладать элементом Электро

Недавно в сообществе Genshin Impact появилась информация о новом 5-звёздочном персонаже, который может появиться в игре в версии 5.5. Согласно утечке, опубликованной на сайте Game Rant, новый персонаж будет представлять регион Мондштадт и обладать элементом Электро.

Мондштадт, первый регион, представленный в Genshin Impact, долгое время оставался без новых 5-звёздочных персонажей. Последним таким героем была Эола, добавленная в версии 1.5. С тех пор другие регионы, такие как Инадзума, Сумеру и Ли Юэ, получили множество новых персонажей, в то время как Мондштадт оставался в тени.

Согласно утечке, новый персонаж будет использовать катализатор и обладать элементом Электро. Хотя подробности о её способностях пока неизвестны, фанаты надеются, что она привнесёт что-то новое в игру и улучшит реакцию «Сверхпроводник». Внешний вид персонажа напоминает готический и стимпанк стили, что добавляет ей уникальности и выделяет среди других героев.

Сообщество Genshin Impact ждёт официального анонса и подробностей о новом персонаже. Многие игроки надеются, что разработчики уделят больше внимания Мондштадту и добавят больше контента, связанного с этим регионом. Введение нового 5-звёздочного персонажа может стать первым шагом в этом направлении.