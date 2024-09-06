Ганн, известный своей любовью к скрытым намёкам и пасхалкам, уже не раз использовал соцсети для подогрева интереса к своим проектам

Недавно Джеймс Ганн, один из руководителей DC Studios, привлёк внимание фанатов загадочным постом в соцсетях. На этот раз он опубликовал изображение упаковки шоколадных печений с брендом «Chocos», которые похожи на популярные Oreo. Для многих это может показаться обычной шуткой, но для поклонников комиксов DC это явный намёк на Марсианского Охотника, также известного как Дж’онн Дж’онзз.

В комиксах DC Chocos — любимое лакомство Марсианского Охотника. Этот персонаж, обладающий способностью менять форму и телепатией, часто изображается с пачкой этих печений. В одной из сюжетных линий даже упоминалось, что его марсианская физиология вызывает зависимость от этих сладостей, что приводило к забавным и порой опасным ситуациям.

Ганн, известный своей любовью к скрытым намёкам и пасхалкам, уже не раз использовал соцсети для подогрева интереса к своим проектам. Его последний пост вызвал бурю обсуждений среди фанатов, которые уверены, что Марсианский Охотник станет частью новой киновселенной DCU.

С момента назначения Ганна и Питера Сафрана на руководящие должности в DC Studios они активно работают над перезапуском франшизы. Их первый крупный проект, «Супермен: Наследие», уже завершил съёмки и готовится к выходу. Этот фильм станет основой для новой киновселенной, задавая тон и представляя ключевых персонажей, которые будут играть важную роль в будущих событиях.

Марсианский Охотник, который изначально планировался для более значимой роли в «Лиге Справедливости» Зака Снайдера, теперь может получить своё заслуженное место в новой версии команды. Ганн, обладая полной свободой действий, может воплотить свои идеи без необходимости учитывать предыдущие версии персонажа.