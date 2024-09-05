В недавнем интервью финансовый директор Warner Bros. Discovery Гуннар Виденфельс намекнул на возможность разработки продолжения

Warner Bros. Discovery объявили о своих планах на будущее популярной игры Hogwarts Legacy. С момента выпуска в 2023 году игра разошлась тиражом более 24 миллионов копий, став одной из самых успешных игр во вселенной Гарри Поттера.

Hogwarts Legacy продолжает привлекать десятки тысяч игроков каждый месяц, что говорит о её долгосрочной популярности. Несмотря на то что игра не является каноном, она завоевала сердца поклонников благодаря глубокому миру и увлекательному геймплею.

В недавнем интервью финансовый директор Warner Bros. Discovery Гуннар Виденфельс намекнул на возможность разработки продолжения. Он отметил, что создание сиквела является одним из приоритетов компании на ближайшие годы. Хотя конкретные сроки выхода пока не объявлены, это заявление даёт поклонникам надежду на продолжение приключений в мире волшебников.

Кроме планов на сиквел, Warner Bros. Interactive также работают над расширением игровой вселенной Гарри Поттера. Скоро выйдет игра Harry Potter: Quidditch Champions, которая предложит игрокам уникальный опыт игры в квиддич. Президент Warner Bros. Interactive Дэвид Хаддад подчеркнул, что компания планирует выпускать новые игры, которые позволят фанатам ещё глубже погрузиться в мир Гарри Поттера и его персонажей.