Некоторые отметили, что фильм смело экспериментирует с жанрами и предлагает зрителям неожиданные повороты

На Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux). Продолжение нашумевшего «Джокера» 2019 года вызвало бурю эмоций и обсуждений среди критиков и зрителей. Хоакин Феникс вновь исполнил роль Артура Флека, известного как Джокер. Сюжет фильма разворачивается вокруг судебного процесса над Флеком за убийства, совершённые в первом фильме. К актёрскому составу присоединилась Леди Гага, которая сыграла роль Харли Квинн. Также в фильме снялись Брендан Глисон, Стив Куган и Кэтрин Кинер, а Зази Битц вернулась к своей роли из первого фильма.

Хотя «Джокер: Безумие на двоих» не является полноценным мюзиклом, музыка играет важную роль в фильме. Леди Гага, известная своими вокальными данными, добавила в картину уникальный музыкальный колорит. Критики отметили, что фильм не использует потенциал певицы в полной мере.

Отзывы критиков оказались смешанными. Некоторые отметили, что фильм смело экспериментирует с жанрами и предлагает зрителям неожиданные повороты. Например, издание The Wrap назвало фильм «самым интересным из всех, что были сняты об Артуре Флеке». В то же время другие критики считают, что картина не дотягивает до уровня первой части. IGN поставил фильму 5 из 10, отметив, что «несмотря на усилия Хоакина Феникса и Леди Гаги, фильм не оправдывает ожиданий».

«Джокер: Безумие на двоих» обещает быть одной из самых обсуждаемых картин года. Фильм выходит в широкий прокат 4 октября 2024 года, и зрители смогут сами оценить, оправдал ли он их ожидания. Независимо от мнений критиков, возвращение Джокера и Харли Квинн на экраны уже вызывает огромный интерес и предвкушение.