Автор также обеспокоен тем, что отсутствие Маелора может привести к потере важных сюжетных линий и мотиваций персонажей в будущем

Джордж Р. Р. Мартин, создатель цикла «Песнь Льда и Пламени», выразил опасения относительно второго сезона сериала «Дом Дракона». В своём блоге, который позже был удалён, Мартин раскритиковал решение исключить из сериала персонажа Маелора, важного для сюжета книги «Огонь и Кровь».

Мартин считает, что отсутствие Маелора ослабляет одну из ключевых сцен второго сезона, известную как «Кровь и Сыр». В книге мать Маелора, Хелаена, предлагает свою жизнь в обмен на жизнь сына, что подчёркивает её решимость и силу. В сериале же она предлагает лишь ожерелье, что, по мнению Мартина, снижает эмоциональное воздействие сцены.

Автор также обеспокоен тем, что отсутствие Маелора может привести к потере важных сюжетных линий и мотиваций персонажей в будущем. Он считает, что такие изменения могут ослабить логическую и убедительную связь между событиями.

Мартин обсудил свои возражения с шоураннером Райаном Кондалом, который объяснил, что Маелор может появиться в третьем сезоне. Однако автор предупредил, что такие изменения могут негативно сказаться на восприятии сериала зрителями. HBO и Райан Кондал пока не прокомментировали критику Мартина. «Дом Дракона» планируется завершить после четвёртого сезона, и поклонники с нетерпением ждут развития событий в оставшихся эпизодах.