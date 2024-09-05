Игроки заметили странные изменения на карте, где обычно отображались только две фракции — Автоматы и Терминиды

В мире Helldivers 2, популярной кооперативной игры от Arrowhead Game Studios, произошло важное событие. На галактической карте игры неожиданно появилась третья вражеская фракция, что вызвало оживлённые обсуждения среди игроков.

Игроки заметили странные изменения на карте, где обычно отображались только две фракции — Автоматы и Терминиды. Внезапно на карте появились сектора фиолетового цвета, что вызвало предположения о возвращении давно забытой фракции Иллюминатов.

Разработчики из Arrowhead Game Studios быстро отреагировали на эти сообщения, заявив, что это всего лишь «фейковые новости». Однако многие игроки вспомнили, что студия уже не раз использовала подобные уловки, чтобы подогреть интерес к игре. Например, ранее они отрицали существование летающих Терминидов, пока те не появились в игре официально.

Фракция Иллюминатов была известна ещё с первой части Helldivers, но считалась вымершей к началу событий второй части. Однако слухи о их возвращении начали циркулировать ещё с момента запуска игры, когда в небе появились загадочные синие лазеры.

Пока разработчики продолжают отмалчиваться, игроки с нетерпением ждут официального подтверждения и новых деталей. Будет ли это новая война за Супер-Землю или всего лишь очередная уловка разработчиков — покажет время.