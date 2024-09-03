Это решение направлено на максимальное повышение производительности ИИ и общей мощности устройства

Samsung всегда стремится к инновациям и готова удивлять своих поклонников. В 2025 году компания планирует выпустить новый флагманский смартфон Galaxy S25, который, по слухам, будет оснащён новейшим чипом Snapdragon от Qualcomm.

Согласно последним данным, Samsung решила использовать чипы Snapdragon вместо своих процессоров Exynos. Это решение направлено на максимальное повышение производительности ИИ и общей мощности устройства. Ожидается, что Galaxy S25 будет оснащён специальной версией чипа Snapdragon 8 Gen 4, разработанной совместно с Qualcomm.

Чип Snapdragon 8 Gen 4 обещает значительное улучшение производительности по сравнению с предыдущими моделями. Он поддерживает более высокие тактовые частоты, что обеспечивает более быструю и плавную работу приложений и игр. Улучшенные возможности ИИ позволяют смартфону быстрее и точнее обрабатывать задачи, связанные с машинным обучением и обработкой изображений.

Несмотря на переход на Snapdragon, Samsung не отказывается от своих процессоров Exynos. Компания продолжает работать над улучшением производительности и эффективности своих чипов, и в будущем они могут снова появиться в устройствах Samsung. Однако сейчас приоритетным является сотрудничество с Qualcomm для обеспечения наилучшего пользовательского опыта.