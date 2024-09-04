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Greg_Novo
Google Messages теперь использует незашифрованные чаты для обучения ИИ обнаружению спама
Принцип работы заключается в использовании машинного обучения на устройстве для выявления шаблонов спама

В эпоху, когда кибербезопасность становится всё более актуальной, Google продолжает развивать свои технологии для защиты пользователей. Недавно компания обновила документацию по приложению Google Messages, уточнив, как оно использует незашифрованные сообщения для обучения искусственного интеллекта (ИИ) для обнаружения спама.

Google Messages предоставляет защиту от спама для SMS, которая включена по умолчанию. Принцип работы заключается в использовании машинного обучения на устройстве для выявления шаблонов спама. Эти шаблоны затем используются для обучения ИИ-моделей, которые помогают обнаруживать и блокировать нежелательные сообщения.

Важно отметить, что для обучения ИИ используются только незашифрованные сообщения. Это означает, что все зашифрованные чаты, включая RCS-чаты, анализируются только на уровне устройства и не используются для обучения ИИ. Это подчёркивает стремление Google защищать конфиденциальность пользователей.

Кроме того, Google теперь проверяет URL-адреса во входящих сообщениях, чтобы убедиться, что они не являются вредоносными. Это добавляет ещё один уровень защиты, помогая пользователям избегать потенциально опасных сайтов.

#google #google messages #sms
Источник: androidpolice.com
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