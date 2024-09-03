Комментарий был сделан в ответ на обсуждения в социальных сетях, где сравнивались подходы Sony и Microsoft к эксклюзивности игр

Бывший президент Blizzard Майк Ибарра высказался против стратегии Microsoft по мультиплатформенности, заявив, что консоли останутся важной частью игровой индустрии. Ибарра, покинувший Blizzard после приобретения компании Microsoft за 68,7 миллиарда долларов, считает, что консоли никогда не исчезнут. Он также отметил, что компании, теряющие позиции на рынке, часто продвигают выгодный им нарратив.

Эти комментарии были сделаны в ответ на обсуждения в социальных сетях, где сравнивались подходы Sony и Microsoft к эксклюзивности игр. Ибарра подчеркнул, что для победы в «битве за гостиную» необходимы эксклюзивные хиты.

Ибарра также прокомментировал неудачный запуск игры Concord и фокус Sony на играх с живым сервисом. Он выразил мнение, что игроки устали от боевых пропусков и дорогих скинов, и предложил пересмотреть подход к разработке таких игр.





В то время как Microsoft продолжает развивать свою мультиплатформенную стратегию, включая выпуск игр на различных устройствах и сервисах, таких как Xbox Game Pass, комментарии Ибарры подчёркивают важность консольного рынка и эксклюзивных игр для успеха в индустрии.

Эти обсуждения поднимают важные вопросы о будущем игровой индустрии и роли консолей в ней. Время покажет, какая стратегия окажется более успешной, но одно ясно: консоли остаются ключевым элементом в мире видеоигр, и их значение не следует недооценивать.