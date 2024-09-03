Многие считают, что новый проект может быть связан со вселенной Overwatch

Появились слухи о том, что Blizzard Entertainment, известная своими популярными играми Overwatch и Diablo, работает над новым амбициозным проектом. На LinkedIn старший директор по управлению продуктами Крис МакКейб упомянул о «неанонсированном AAA RPG-FPS проекте» для консолей и ПК.

Это сообщение вызвало много разговоров среди фанатов и экспертов индустрии. Многие считают, что новый проект может быть связан со вселенной Overwatch. Ранее Blizzard планировала добавить PvE-режимы в Overwatch 2, но эти планы были отменены до полного релиза игры в 2022 году. Возможно, элементы PvE, которые не были реализованы, станут основой для нового проекта.

Интерес к возможному спин-офф Overwatch подогревается тем, что Крис МакКейб недавно был назначен менеджером по продукту именно для этой франшизы. Это может означать, что Blizzard решила развивать вселенную Overwatch в новом направлении, добавляя элементы RPG и FPS.

Однако официального подтверждения от Blizzard пока не поступало. Компания известна своей осторожностью в анонсах и предпочитает держать свои проекты в секрете до момента, когда они будут готовы к публичному показу. Тем не менее, упоминание о «AAA RPG-FPS» проекте на LinkedIn даёт основания полагать, что разработка уже идёт полным ходом.

Фанаты Overwatch и других игр Blizzard с нетерпением ждут новых подробностей. Вопрос о том, будет ли новый проект спин-оффом Overwatch или совершенно новой франшизой, остаётся открытым. В любом случае, ожидания от нового AAA проекта от Blizzard всегда высоки, и игроки надеются на качественный и захватывающий игровой опыт.