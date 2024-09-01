«Это почти наверняка самая давно просроченная книга, которую нам когда-либо возвращали», — сказал представитель библиотеки

Книга «Листья травы» американского поэта Уолта Уитмена должна была быть возвращена в библиотеку 3 июня 1974 года. Однако она вернулась только сейчас. По словам представителя библиотеки, женщина, нашедшая книгу во время уборки в доме своей сестры, принесла её в библиотеку.

«Это почти наверняка самая давно просроченная книга, которую нам когда-либо возвращали», — сказал представитель библиотеки. Благодаря старой системе карточного каталога, которая предусматривала вложение многоразовой карточки с датой возврата в кармашек на задней стороне книги, удалось узнать, на какой срок была взята книга.

Библиотека Хоупвелла больше не взимает штрафы за просрочку. «Если бы мы по-прежнему взимали штрафы по 10 центов в день, включая праздничные закрытия, за эту книгу накопилось бы около 1774 долларов штрафов! Которые мы бы, конечно, не собрали», — сказал представитель библиотеки. До возвращения этой книги самой старой просроченной книгой была та, что была взята в 2009 году.

«Всем было приятно получить книгу обратно. Мы считаем, что со стороны женщины было очень мило, что она ответственно отнеслась к возврату книги спустя столько времени», — сказал представитель библиотеки. «Несколько наших сотрудников родились и выросли в этом районе, поэтому они с удовольствием рассказывают нам о том, какой была библиотека в 70-е, 80-е и 90-е годы», — добавил он.