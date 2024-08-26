Volkswagen планирует запустить AirConsole в первых европейских странах с середины сентября

Volkswagen объявил о сотрудничестве с игровой платформой AirConsole. Цель проекта — предложить владельцам автомобилей уникальный игровой опыт. Начиная с этой осени, модели ID.7 Tourer, ID.5, ID.4 и ID.3, а также новый Passat, новый Tiguan, новый Golf и новый Golf Estate будут оснащены этой инновационной функцией. AirConsole превратит информационно-развлекательные экраны автомобилей Volkswagen в настоящие игровые консоли. В игры можно будет играть во время остановки автомобиля, например, во время его подзарядки. Игроки смогут взаимодействовать друг с другом через смартфоны, которые будут использоваться в качестве контроллеров. Это обеспечит опыт, схожий с домашней консолью.

Volkswagen планирует запустить AirConsole в первых европейских странах с середины сентября. К концу года компания добавит новые игры и распространит их на другие европейские страны. Чтобы принять участие в проекте, игрокам достаточно использовать свой смартфон в качестве контроллера и запустить приложение AirConsole в автомобиле. Связь между смартфоном и автомобилем устанавливается интуитивно, путём сканирования QR-кода, отображаемого на экране дисплея. Как только соединение установлено, пассажиры могут сразу же начать игру.

Платформа AirConsole поддерживает многопользовательскую игру. Это значит, что даже задние пассажиры смогут присоединиться к веселью во время остановок. Играть можно как в одиночку, так и вместе со всеми пассажирами автомобиля. Однако по соображениям безопасности для игры автомобиль должен быть припаркован.