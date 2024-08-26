В видео также можно увидеть интерфейс Ara: History Untold, разработанный для анонсированной версии игры для ПК.

IGN представил новое видео игрового процесса Ara: History Untold. В ролике длительностью более 50 минут показаны сцены из новой стратегии от Microsoft, снятые на выставке Gamescom. В начале кампании игрок выбирает фракцию и создаёт первые территории, которые ему предстоит развивать и расширять на протяжении многих лет и веков, чтобы обеспечить процветание своему народу.

В видео также можно увидеть интерфейс Ara: History Untold, разработанный для анонсированной версии игры для ПК. Интерфейс рассчитан на использование мыши и клавиатуры и содержит множество меню и интерактивных окон. Microsoft явно стремится повторить успех Civilization.

Игра также поддерживает синхронный и асинхронный мультиплеер с использованием облачных технологий, предоставляет игроку значительную свободу действий и предлагает динамичный мир,который меняется в зависимости от ландшафта. Оценить Ara: History Untold можно будет только после её выхода, который запланирован на 24 сентября.