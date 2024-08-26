Чтобы отдать дань уважения франшизе «Звёздные войны» и в сотрудничестве с Lucasfilm Games, разработчики смогли создать совершенно новые локации, такие как луна Тошара, где разворачивается первая часть истории.

Ubisoft выпустила ролик, посвящённый игре Star Wars Outlaws. В нём рассказывается об открытом мире игры, его особенностях и сценариях, которые игроки смогут исследовать во время прохождения. Разработчики из Ubisoft Massive поделились информацией о том, как создавались различные локации и как они будут выглядеть. Они упомянули случайные события на карте, скрытые базы, пиратов, с которыми предстоит сражаться, и сокровища, которые можно найти с помощью интуиции Никса.

Чтобы отдать дань уважения франшизе «Звёздные войны» и в сотрудничестве с Lucasfilm Games, разработчики смогли создать совершенно новые локации, такие как луна Тошара, где разворачивается первая часть истории, и предоставить Кей Весс все необходимые инструменты для тщательного изучения каждой области.

В игре также есть различные дополнительные развлечения, такие как карточная игра Сабакк, ставки на гонках Фатира и даже пара игровых автоматов, вдохновлённых классическими аркадными играми по «Звёздным войнам», которые можно найти в определённых местах.

Как и было заявлено в стартовом трейлере Star Wars Outlaws, кажется, что разработчикам Ubisoft Massive удалось создать действительно интересный игровой мир, достаточно большой, но не такой огромный, как некоторые из последних проектов французской компании. Оценить качество работы над этой игрой можно будет с 30 августа, когда она наконец выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X|S.