По данным Марка Гурмана из Bloomberg, мы сможем увидеть новые iPhone и другие устройства 10 сентября

Близится конец августа, и всё меньше времени остаётся до официальной презентации новой линейки продуктов Apple, которая, по слухам, будет включать в себя iPhone 16, iPhone 16 Pro, AirPods 4 и Apple Watch Series 10.

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, презентация состоится 10 сентября, а продажи начнутся 20 сентября. В настоящее время больше всего говорят об iPhone 16 Pro, который, помимо сходства с предыдущим поколением, будет иметь несколько новых функций, таких как новая кнопка камеры и увеличенный дисплей.

Новый iPhone 16 Pro может получить экран размером 6,3 дюйма по сравнению с 6,1-дюймовым экраном предыдущего iPhone 15 Pro. То же самое относится и к старшему брату iPhone 15 Pro Max, который будет иметь экран размером 6,9 дюйма, в отличие от 6,7-дюймового экрана предыдущей модели.

Кроме того, ожидается, что большое внимание будет уделено Apple Intelligence — искусственному интеллекту Apple, который находится на стадии тестирования и будет представлен в грядущей версии iOS 18.1, приуроченной к запуску двух новых моделей смартфонов.

Конечно, на данный момент это лишь предположения, которые должны быть официально подтверждены компанией из Купертино. Сейчас нам остаётся только ждать официального заявления от Apple, которое, мы уверены, поступит в ближайшее время.