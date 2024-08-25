Некоторые игроки из сообщества Xbox остались недовольны анонсом версии игры Indiana Jones and the Ancient Circle для PlayStation 5. Это объявление, а также шаги Microsoft в сторону мультиплатформы, которые были замечены на Gamescom 2024, вызвали недовольство среди некоторых игроков.
Игроки, которые смирились с выходом на PS5 таких эксклюзивов, как Hi-Fi Rush и Sea of Thieves, выразили недовольство тем, что даты релизов этих игр на разных платформах оказались слишком близки друг к другу. Кроме того, новая политика Microsoft совпала с повышением цен на подписку Game Pass, и некоторые эксклюзивы больше не будут доступны для подписчиков из самой дешёвой категории.
В теме на Reddit, посвящённой состоянию эксклюзивов Xbox, фанаты выразили своё разочарование и поставили под сомнение причины, по которым они продолжают выбирать Xbox.
Один из фанатов сказал: «Говорите что хотите в пользу Xbox, но реальность такова, что PlayStation не выпускает свои игры от первого лица на Xbox». Другой добавил: «Я купил PS5, потому что хотел поиграть в FF7 Rebirth, FF16, Stellar Blade, Spider-Man 2, игры HoyoVerse и т. д. Если бы все они были на Xbox, я бы не купил PS5. Эксклюзивы заставили меня купить консоль».
Microsoft внесла путаницу в ряды фанатов, перейдя на индивидуальный подход. Это создало большую неопределённость в отношении того, какие игры останутся эксклюзивами Xbox, а какие выйдут на других платформах.