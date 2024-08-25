В теме на Reddit, посвящённой состоянию эксклюзивов Xbox, фанаты выразили своё разочарование и поставили под сомнение причины, по которым они продолжают выбирать Xbox.

Некоторые игроки из сообщества Xbox остались недовольны анонсом версии игры Indiana Jones and the Ancient Circle для PlayStation 5. Это объявление, а также шаги Microsoft в сторону мультиплатформы, которые были замечены на Gamescom 2024, вызвали недовольство среди некоторых игроков.

Игроки, которые смирились с выходом на PS5 таких эксклюзивов, как Hi-Fi Rush и Sea of Thieves, выразили недовольство тем, что даты релизов этих игр на разных платформах оказались слишком близки друг к другу. Кроме того, новая политика Microsoft совпала с повышением цен на подписку Game Pass, и некоторые эксклюзивы больше не будут доступны для подписчиков из самой дешёвой категории.

В теме на Reddit, посвящённой состоянию эксклюзивов Xbox, фанаты выразили своё разочарование и поставили под сомнение причины, по которым они продолжают выбирать Xbox.

Один из фанатов сказал: «Говорите что хотите в пользу Xbox, но реальность такова, что PlayStation не выпускает свои игры от первого лица на Xbox». Другой добавил: «Я купил PS5, потому что хотел поиграть в FF7 Rebirth, FF16, Stellar Blade, Spider-Man 2, игры HoyoVerse и т. д. Если бы все они были на Xbox, я бы не купил PS5. Эксклюзивы заставили меня купить консоль».

Microsoft внесла путаницу в ряды фанатов, перейдя на индивидуальный подход. Это создало большую неопределённость в отношении того, какие игры останутся эксклюзивами Xbox, а какие выйдут на других платформах.