Mafia рассказывает историю таксиста Томми Анджело, который случайно оказывается втянут в мир организованной преступности

После того как издатель 2K Games объявил о выходе игры Mafia: The Old Country, он выпустил все остальные части серии в Steam со скидкой. В частности, первую игру серии, Mafia: Definitive Edition, можно купить с 80-процентной скидкой, заплатив всего 7,99 евро вместо 39,99 евро.

Благодаря этому количество игроков увеличилось: если на прошлой неделе максимальное количество пользователей составляло менее тысячи, то теперь их больше четырёх тысяч. Конечно, до 36 679 игроков, зарегистрированных на старте, нам ещё далеко, но это всё равно хороший знак для серии, которая по-прежнему привлекает множество людей.

На момент написания этой новости максимальное количество одновременных игроков в Mafia: Definitive Edition составило 4 317 человек. Это самый высокий показатель с 2024 года. Аналогичный пик был зафиксирован во время рождественских распродаж 2023 года, которые обычно очень благоприятны для продаж. Игра также поднялась в рейтинге самых продаваемых игр, заняв 26-е место. Это неплохой результат, учитывая скидку (при составлении рейтинга продаж алгоритм Steam учитывает выручку, а не количество проданных копий).

Mafia рассказывает историю таксиста Томми Анджело, который случайно оказывается втянут в мир организованной преступности. Несмотря на своё отношение к семье Сальери, он вскоре понимает, что соблазн слишком велик, чтобы перед ним устоять, и начинает подниматься по карьерной лестнице в мире организованной преступности.

Первая глава считается классикой. Definitive Edition — это ремейк с полностью переработанной графикой. Многие считают, что это лучшая часть серии, а сиквелы не смогли с ней сравниться.