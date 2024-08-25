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Greg_Novo
Capcom хочет возродить многие из своих франшиз
Что касается Dead Rising, Capcom хотела бы расширить эту серию и сделать её более привлекательной для всего мира

Capcom, компания с многолетним опытом в игровой индустрии, начала выпускать видеоигры ещё в начале 1980-х годов, когда рынок только зарождался. В её портфолио входят сотни объектов интеллектуальной собственности.

Как стало известно из интервью команды разработчиков Dead Rising Deluxe Remaster изданию IGN, компания хочет возродить некоторые из своих интеллектуальных объектов, по крайней мере самые известные. Разработчики говорили в основном о ремейке наполненного зомби экшена, но в конце интервью сделали интересное заявление. На вопрос о продолжении серии Dead Rising после грядущего ремастера разработчики ответили, что Capcom хотела бы возродить многие из своих франшиз.

Что касается Dead Rising, Capcom хотела бы расширить эту серию и сделать её более привлекательной для всего мира. Разработчики заявили: «Capcom хотела бы оживить многие свои интеллектуальные ценности». Чтобы расширить сферу влияния серии Dead Rising в будущем, компания планирует сосредоточиться на продвижении Dead Rising Deluxe Remaster и рассказать о его достоинствах фанатам по всему миру.

Dead Rising Deluxe Remaster выйдет в цифровом виде 19 сентября 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series X и S и PC (в Steam). Физические издания появятся в ноябре 2024 года.

#capcom #dead rising
Источник: multiplayer.it
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