В ремастере мы снова сможем исследовать культовые локации GoatVille, Goat City Bay и многие другие.

На выставке Gamescom 2024 состоялся анонс Goat Simulator Remastered. Игра вышла в обновлённом издании для PC, PS5 и Xbox Series X|S. Во время Opening Night Live показали трейлер, который сначала был окутан тайной. В нём персонаж попадает в тюрьму строгого режима, где, похоже, заперты самые известные мемы из видеоигр. В последней камере его ждёт сюрприз.

«Приготовьтесь окунуться в 2014 год, когда всё было проще и все хотели быть козлами», — говорит Джоэл Ридхольм, продюсер Coffee Stain Publishing. — «Goat Simulator Remastered выйдет на рынок во время 10-летия оригинальной игры».

В ремастере мы снова сможем исследовать культовые локации GoatVille, Goat City Bay и многие другие, сея хаос и разрушения с помощью нашего индивидуального козла. Благодаря улучшенной системе мутаторов мы можем выбирать из широкого спектра опций, чтобы превратить Пильгора в своего идеального козла-альтер-эго.

А если этого недостаточно, в игру будут включены все DLC из оригинальной версии для ПК, а также эксклюзивный контент из мобильной версии.



