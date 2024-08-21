В ролике, представленном Троем Бейкером, актёром озвучки и исполнителем роли Индианы Джонса в игре, рассказывается немного больше об этой игре.

Одной из главных игр, представленных на выставке Gamescom 2024 Opening Night Live, стала Indiana Jones and the Ancient Circle. В новом геймплейном трейлере показали ранее не демонстрировавшиеся сцены, которые проливают свет на некоторые аспекты игры, например, головоломки и бои, а также демонстрируют новые окружения по сравнению с теми, что были показаны ранее.

В ролике, представленном Троем Бейкером, актёром озвучки и исполнителем роли Индианы Джонса в игре (хотя в оригинале его озвучивает Харрисон Форд), рассказывается немного больше об этой игре, разработанной MachineGames и Bethesda.

Действие игры Indiana Jones and the Ancient Circle происходит в 1937 году и основывается на одноимённой теории, согласно которой некая великая конструкция соединяет ряд крупных археологических объектов, образуя своего рода круг, охватывающий всю планету.

Как видно из трейлера, геймплей Indiana Jones and the Ancient Circle смешанный, с моментами от первого и от третьего лица, между этапами в приключенческом стиле с головоломками и противостояниями, которые немного напоминают традиции команды — огнестрельное оружие, кнут и кулаки.

Начиная с залов колледжа Маршалла, где Индиана Джонс исполняет свою официальную роль преподавателя археологии, наш герой оказывается вовлечённым в долгое путешествие, в ходе которого ему предстоит исследовать самые разнообразные места: от Ватикана до египетских пирамид, от затонувшего храма Сукотаи до Гималаев и многое другое.

Вполне вероятно, что в ближайшие дни в рамках прямых трансляций Microsoft на Gamescom на этой неделе появится возможность ещё раз взглянуть на Indiana Jones and the Ancient Circle, релиз которой запланирован на 9 декабря 2024 года.



