Благодаря этому обновлению игроки смогут быстрее и динамичнее передвигаться по поверхности планет.

На открытии выставки Gamescom 2024 были представлены две важные новости, связанные со Starfield: дата выхода дополнения Shattered Space и бесплатное обновление с новым транспортным средством REV-8, доступное сразу после анонса. Это означает, что Starfield получит сразу два значительных обновления. Более подробная информация, вероятно, будет представлена в ближайшие дни в рамках уже анонсированных прямых трансляций Microsoft на Gamescom 2024.

Дополнение Shattered Space станет первым крупным дополнением игры. Оно выйдет 30 сентября на PC и Xbox Series X|S и внесёт значительные изменения в сюжет Starfield, включая новый взгляд на фракцию, представленную Домом Ва’руун. Как отмечал ранее Тодд Говард, Shattered Space станет значимым и важным дополнением к вселенной Starfield.Трейлер, представленный на Opening Night Live, в основном посвящён новому транспортному средству REV-8, которое станет доступно игрокам уже сегодня вечером.

REV-8 — это космический внедорожник, способный передвигаться по любой поверхности планеты. Bethesda прислушалась к пожеланиям игроков и предоставила им такую возможность.



