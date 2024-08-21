В игре мы встретим сотни игроков, которые будут жить с нами в одном мире. Одни станут нашими союзниками, другие — потенциальными врагами.

На концерте Gamescom 2024 Opening Night Live игроки смоги вновь увидеть Dune: Awakening, MMO от Funcom, основанную на знаменитом романе и киносериале «Дюна», в действии. Кроме того, стали известны сроки выхода игры: она появится на ПК в начале 2025 года, а версии для PS5 и Xbox Series X|S — позже.

Новый трейлер представляет собой примерно пятиминутный обзор, рассказывающий об основных моментах игры. Мы начинаем с создания персонажа, чью внешность и предысторию можно настроить, а потом оказываемся в одиночестве и без снаряжения на негостеприимной планете Арракис, и с этого момента начинается наша эпопея.

По мере накопления снаряжения, выполнения квестов и сбора ресурсов мы сможем создавать и расширять свою базу, строить новые здания и средства передвижения, с помощью которых можно быстро исследовать огромный игровой мир.

В игре мы встретим сотни игроков, которые будут жить с нами в одном мире. Одни станут нашими союзниками, другие — потенциальными врагами. В трейлере подчёркивается, что командная работа станет ключом к выживанию в опасностях Арракиса.



