Dying Light: The Beast планируется к выходу на консолях PlayStation и Xbox, а также на PC через Steam и Epic Games Store.

Компания Techland воспользовалась возможностью выступить на сцене Opening Night Live на выставке Gamescom 2024, чтобы представить Dying Light: The Beast — новое приключение, основанное на зомби, паркуре и большом открытом мире. Игра будет доступна без дополнительной платы всем, кто приобрёл Dying Light 2 в формате Ultimate Edition.

Dying Light: The Beast планируется к выходу на консолях PlayStation и Xbox, а также на PC через Steam и Epic Games Store. Однако дата релиза, даже ориентировочная, пока не называется. Тем временем можно посмотреть первые геймплейные ролики в трейлере, который сопровождал анонс. Вы можете просмотреть его в плеере ниже.

Согласно первой информации, действие игры разворачивается в Касторском лесу, популярном туристическом месте, которое теперь разрушено. Мы окажемся на месте Кайла Крейна, героя, спасшего десятки жизней и пережившего десять лет пыток и экспериментов.





Со сцены ONL зрители узнали, что игра предложит около 20 часов геймплея и большой открытый мир. Пока на кадрах мы видим классическую динамику серии, чередующиеся бои против зомби и людей, в которых нам придётся одерживать верх, используя оружие ближнего боя, дальнобойное оружие и паркур.