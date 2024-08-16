Одним из главных нововведений станет режим New Game Plus

Разработчики Dambuster Studios поделились важными новостями о предстоящем обновлении для Dead Island 2. Патч 6, запланированный к выпуску 22 октября, принесёт с собой долгожданные изменения. Одним из главных нововведений станет режим New Game Plus, который позволит игрокам начать новую игру, сохранив при этом весь накопленный прогресс. Кроме того, максимальный уровень будет увеличен, добавлен дополнительный слот для умений, а также появятся новые враги, скины, оружие и дополнительный уровень сложности.

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Ещё одним важным дополнением станет кооперативный режим «Орда» (Neighbourhood Watch), где игрокам предстоит взять на себя роль Бобкэтов и защищать свой район и братский дом от волн зомби. В этом режиме игрокам предстоит выполнять задания, расставлять ловушки и накапливать всё более мощное снаряжение и навыки, готовясь к пятому и последнему дню сопротивления, когда зомби начнут свою самую яростную атаку.

Разработчики также сообщили, что в режиме «Орда» появятся «сумасшедшие скины, новый сеттинг, новое оружие и новые геймплейные механики». Более подробная информация о всех нововведениях ожидается в ближайшие недели.