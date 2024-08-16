В Dragon Age: The Veilguard игрокам предстоит взять на себя роль Рука — персонажа, которого можно создать с нуля в редакторе.

Компания Electronic Arts объявила официальную дату выхода игры Dragon Age: The Veilguard. Это произошло в новом трейлере, который был представлен публике. Согласно сообщению, игра станет доступна для пользователей на платформах PC, PS5 и Xbox Series X|S начиная с 31 октября.

Одновременно с объявлением даты релиза стало возможным бронирование стандартного и делюкс-изданий The Veilguard. Это позволит игрокам получить эксклюзивные внутриигровые предметы, которые помогут настроить игровой процесс в новой главе.

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В Dragon Age: The Veilguard игрокам предстоит взять на себя роль Рука — персонажа, которого можно создать с нуля в редакторе. Рук должен стать лидером, способным собрать команду воинов для спасения королевства Тедас.

Кроме Рука, в ходе кампании игроки познакомятся с семью выдающимися компаньонами: Белларой, Даврином, Эмрихом, Хардингом, Луканисом, Нивом и Таашем. Каждый из них принадлежит к отдельной легендарной фракции мира Dragon Age и обладает своим прошлым и способностями.

Ранее дата выхода Dragon Age: The Veilguard была объявлена раньше времени из-за ошибки Electronic Arts, которая выпустила короткий рекламный ролик с указанием дня запуска. Однако этот инцидент не подорвал энтузиазм вокруг проекта.

Креативный директор Джон Эплер прокомментировал ситуацию: «Работая над Dragon Age более пятнадцати лет, я знаю, с каким нетерпением и воодушевлением ждёт нас сообщество. С таким же нетерпением хочу сообщить, что Dragon Age: The Veilguard поступит в продажу 31 октября».

Игра стремится предоставить игрокам глубокий и насыщенный фэнтезийный мир, полный приключений и опасностей. Игроки смогут исследовать новые локации, взаимодействовать с другими игроками и своими выборами определять развитие сюжета и отношения между персонажами.