Оригинальный дизайн Xbox Game Bar был разработан для настольных компьютеров.

Microsoft представила компактный режим для Xbox Game Bar на ПК, разработанный специально для портативных консолей, таких как ASUS ROG Ally. Возможно, в будущем мы увидим его и на портативной Xbox.

В настоящее время компактный режим Xbox Game Bar доступен только для инсайдеров Xbox. Он позволяет отображать функции оверлея в компактном виде, делая интерфейс более удобным и интуитивно понятным.

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Оригинальный дизайн Xbox Game Bar был разработан для настольных компьютеров. Однако при использовании с портативными устройствами (или при подключении контроллера) интерфейс оказывался громоздким. Компактный режим решает эту проблему.

«Мы рады сообщить, что компактный режим теперь доступен в Game Bar для инсайдеров Xbox», — говорится в сообщении Microsoft. «Компактный режим — это новый опыт, который упрощает игровую панель, делая её более интуитивной и удобной для навигации на маленьких экранах, портативных устройствах Windows и при игре с контроллером».

Чтобы воспользоваться этой функцией, откройте игровую панель, перейдите к виджету «Настройки» в разделе «Общие» и переключите селектор на «Компактный режим».

Независимо от того, рассматривает ли Microsoft возможность выпуска портативного Xbox или нет, компактный режим Xbox Game Bar, несомненно, является улучшенной функцией для игр на платформе Windows, особенно с портативными устройствами и контроллерами.

Дизайнеры отказались от «летающего» окна и сгруппировали различные опции в компактном интерфейсе с рядом иконок слева, которые позволяют быстро вызывать различные функции.