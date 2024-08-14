Устройства получили ряд интересных нововведений по сравнению с предыдущими поколениями.

Компания Google официально представила новые смарт-часы Pixel Watch 3 и наушники Pixel Buds Pro 2. Устройства получили ряд интересных нововведений по сравнению с предыдущими поколениями.

реклама

Pixel Watch 3 доступны в двух размерах: 41 мм и 45 мм. В третьем поколении появился новый формат — 45 мм, который позволит пользователям получать больше информации. Окантовка часов была уменьшена на 16% по сравнению с предыдущим поколением. AMOLED-дисплей Actua стал главным героем часов, обеспечивая вдвое большую яркость по сравнению с Pixel Watch 2, с максимальным пиком в 2000 нит. Яркость дисплея адаптируется под окружающую среду, снижаясь до 1 нит в тёмных помещениях, что позволяет отображать уведомления, не мешая окружающим. Частота обновления дисплея варьируется от 1 до 60 Гц, сочетая высокую производительность с экономией энергии.

Часы ориентированы на фитнес: пользователи могут планировать свои тренировки, устанавливать нужный пульс, время и расстояние. Pixel Watch 3 работают до 24 часов с активным экраном и до 36 часов в режиме энергосбережения. Модель с 41-миллиметровым корпусом будет доступна в матовом чёрном цвете, полированном серебре и золотом шампанском. Модель с 45-миллиметровым корпусом будет доступна в матовом чёрном, блестящем серебристом и матовом сером цветах.

Google Pixel Buds Pro 2 оснащены процессором Tensor A1, который использует искусственный интеллект для обработки звука. Технология Silent Seal 2.0 способна подавлять в два раза больше шумов, чем предыдущее поколение наушников. За качество звука отвечают 11-миллиметровые динамики, обеспечивающие мощные басы и более ровные высокие частоты.

Наушники отлично подходят для совершения звонков благодаря функции Clear Call, которая улучшает голос собеседника, сводя к минимуму любые шумы вокруг. Безопасность обеспечивается новой сетью Find My Device, которая позволяет всегда определять точное местоположение наушников. Pixel Buds Pro 2 работают до 12 часов без подзарядки и до 48 часов с зарядным чехлом. Наушники будут доступны в цветах Clay Grey, Green Grey, Matcha Green и Peony Pink.