Об этом рассказал главный редактор GamesIndustry.biz Кристофер Дринг.

Некоторые разработчики сообщили, что Nintendo Switch 2 не выйдет до следующего финансового года, который начнётся 1 апреля 2025 года. Об этом рассказал главный редактор GamesIndustry.biz Кристофер Дринг.

«Никто из разработчиков, с которыми я разговаривал, не ожидает появления новой консоли Nintendo в этом финансовом году. Более того, им сказали, чтобы они не ждали запуска раньше апреля 2025 года», — сказал Дринг во время подкаста.

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Редактор GamesIndustry.biz также отметил, что некоторые разработчики надеются на скорый запуск консоли. Они хотели бы, чтобы это произошло в начале 2025 года, а не в конце. Последние слухи о запуске Nintendo Switch 2 подтверждают предположение президента Фурукавы о том, что новая консоль может выйти не раньше апреля 2025 года.

В феврале прошлого года аналитик Мэт Пискателла заявил, что дебют Nintendo Switch 2 в 2025 году был бы губительным для рынка в этом году. Появление новой консоли положительно сказывается на всей индустрии.

Вероятно, среди игр для новой консоли будут конверсии мультиплатформенных проектов, таких как Assassin’s Creed Shadows. Возросшая мощность оборудования может оживить этот аспект библиотеки Nintendo.Анонс консоли, судя по всему, состоится в этом году, а релиз — после марта 2025 года.