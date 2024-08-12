Судя по первому трейлеру, игра обещает быть масштабной и визуально качественной.

Rockstar Games работает над созданием шестой части культовой серии игр GTA. Судя по первому трейлеру, игра обещает быть масштабной и визуально качественной.

После выхода пятой части прошло много лет, и Rockstar Games, вероятно, обновила свой движок и готова применить новые технологии для создания GTA 6. Бывший сотрудник Rockstar Games Оббе Вермей сообщил, что в GTA 6 может быть использован искусственный интеллект для создания более качественной анимации.

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Эту информацию он дал в интервью SanInPlay, создателю контента с 1,27 миллиона подписчиков. Комментарий Вермея был дан в ответ на конкретную сцену в трейлере GTA 6, а именно на пляже, где множество персонажей.

Похоже, у Вермейя нет никаких доказательств этого, но у него вполне могут быть связи в компании.