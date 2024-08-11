Это решение было принято для того, чтобы расширить вселенную и предложить игрокам свежий взгляд на мир, полный магии и чудовищ

Разработчики CD Projekt Red поделились некоторыми подробностями о будущем проекте, и стало известно, что следующая игра в серии Ведьмака не будет сосредоточена на истории Геральта из Ривии.

CD Projekt Red подтвердила, что новая игра, известная под кодовым названием The Witcher: Polaris, откроет новую главу в мире «Ведьмака». Хотя Геральт был центральной фигурой в предыдущих играх, в этот раз разработчики решили сосредоточиться на новых персонажах и историях. Это решение было принято для того, чтобы расширить вселенную и предложить игрокам свежий взгляд на мир, полный магии и чудовищ.

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Подробности сюжета пока держатся в секрете, но известно, что игра будет исследовать новые регионы и представит новых героев. Разработчики обещают, что игроки смогут погрузиться в захватывающие приключения и встретить множество интересных персонажей. Также ожидается, что игра сохранит характерные черты серии, такие как глубокий сюжет, моральные дилеммы и богатый открытый мир.

CD Projekt Red также сообщила, что новая игра будет использовать обновлённую версию движка REDengine, что позволит создать более реалистичную графику и улучшить производительность. Команда разработчиков стремится учесть все уроки, извлечённые из предыдущих проектов, и предложить игрокам ещё более качественный и захватывающий опыт.

Многие игроки рады возможности увидеть новые истории и персонажей, хотя некоторые выражают сожаление по поводу отсутствия Геральта в центре сюжета. Тем не менее большинство фанатов надеются, что CD Projekt Red сможет оправдать их ожидания и предложить достойное продолжение легендарной серии.

Новая игра в серии «Ведьмак» обещает быть захватывающим и амбициозным проектом, который предложит игрокам новые истории и приключения в знакомом мире.