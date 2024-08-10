Впервые зрители познакомились с Агатой в мини-сериале «Ванда/Вижн», где дружелюбный сосед Ванды Максимофф был свергнут и лишён магических способностей

Marvel Television и Disney выпустили официальный трейлер предстоящего сериала «Всё об Агате»В трейлере показана могущественная Агата Харкнесс в исполнении Кэтрин Ханн. Она создаёт шабаш и приступает к самому опасному испытанию — «Любовник ведьмы».

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Впервые зрители познакомились с Агатой в мини-сериале «Ванда/Вижн», где дружелюбный сосед Ванды Максимофф был свергнут и лишён магических способностей. Теперь Агата полагается на легендарный «ведьмин путь», чтобы вернуть утраченное и пожинать плоды своего успеха.

В трейлере можно увидеть новых друзей Агаты: Джо Рок, Патти Люпон, Обри Плаза, Сачию Замату, Илая Арна и Дебру Джо Рапп. Также в фильме звучит новая песня The Ballad of Witch Road, написанная лауреатами премий «Эмми» и «Оскар» Кристен Андерсон-Лопес и Робертом Лопесом.

Премьера сериала «Всё об Агате» состоится 18 сентября. В этот день на канале Disney+ покажут первые два эпизода.