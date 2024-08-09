Я хочу, чтобы мои компаньоны чувствовали себя абсолютно реальными персонажами, контролирующими своё поведение, — говорит Буше

Студия BioWare готовит ряд изменений в игре Dragon Age: Guardians of the Veil по сравнению с предыдущими частями серии. Одним из самых заметных нововведений станет боевая система, основанная на кинематографе и более насыщенная экшеном.

Особенностью этой системы является то, что непосредственно управлять можно будет только персонажами. Разработчики объясняют это решение возросшим темпом боя, из-за которого становится сложнее контролировать всю команду. В интервью журналу Edge директор игры Корин Буше рассказал, почему разработчики отказались от привычной для серии боевой графики.

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«Мы хотели, чтобы люди чувствовали, что они находятся в этом мире, что Люк сосредоточен на том, что он делает. Я хочу, чтобы мои компаньоны чувствовали себя абсолютно реальными персонажами, контролирующими своё поведение», — говорит Буше.

Он не считает, что идея дать игрокам контроль над их компаньонами захватывает, но уверен, что тесты и опросы показали, что это позволяет игрокам лучше погрузиться в действие игры.

В игре каждую минуту происходит много действий, что требует от игрока большего мастерства. Поэтому разработчики попробовали дать игрокам полный контроль над их спутниками, но обнаружили, что это не увеличило удовольствие игроков. Кроме того, учитывая сложность управления персонажем, это может оказаться вредным.

Тактическая камера была удалена из игры, хотя тактическая поза осталась. Провал Anthem заставил BioWare заняться тем, что у разработчиков получается лучше всего: глубоким сюжетом и ролевой игрой.