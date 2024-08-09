Сотни игроков, использующих взломанные консоли, смогли получить доступ к многопользовательскому режиму игры

После того, как в сети появилась информация о предстоящей игре Call of Duty: Black Ops 6, компания Activision начала активно бороться с утечками. В частности, HeyImAlaix, известный своими публикациями об игре в Twitter, привлёк внимание к проблеме.

Сотни игроков, использующих взломанные консоли, смогли получить доступ к многопользовательскому режиму игры. Они получили возможность сыграть в публичную бету, которая станет доступна всем игрокам в конце августа.

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Одним из основных источников доступа к Black Ops 6 был сервис PSLAN. Activision потребовала от PSLAN прекратить распространение игры, поскольку сервис продавал доступ к Black Ops 6 за 6 евро в месяц. Компания также потребовала от PSLAN возмещения ущерба в размере 250 000 евро.

Хотя эти меры не смогут полностью остановить утечки, они помогут замедлить их распространение. Activision также подала иск о нарушении авторских прав на весь контент, связанный с Black Ops 6.

Напомним, что официальная презентация многопользовательского режима игры состоится в рамках мероприятия CODNext в конце августа. Игроки, оформившие предварительный заказ на игру, смогут получить доступ к бета-версии с 30 августа. Все остальные игроки смогут начать играть с 6 сентября. Тем временем Activision выпустила геймплейный трейлер зомби-режима.