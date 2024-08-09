Пока никаких официальных действий по этому поводу предпринято не было

Актёр Ченнинг Татум, исполнивший роль Гамбита в фильмах «Дэдпул» и «Росомаха», рассказал о своём желании снять отдельный фильм о Гамбите. Впервые о планах на создание отдельной сюжетной линии для Гамбита было объявлено в 2014 году, но с тех пор проект так и не был реализован. Тем не менее, Татум смог воплотить образ знаменитого мутанта в блокбастере Marvel.

Актёр всё ещё надеется на то, что ему удастся реализовать идею создания отдельного фильма о Гамбите. Он даже обсуждал этот вопрос с представителями студии Marvel. Однако пока никаких официальных действий по этому поводу предпринято не было.

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Татума поддержал Райан Рейнольдс, исполнитель роли Дэдпула, который считает, что его коллега должен рассказать историю Гамбита на большом экране. Режиссёр ленты Шон Леви («Протагонист») также выразил свою поддержку идее создания отдельного фильма о Гамбите. В одном из интервью он прокомментировал участие в проекте приглашённой звезды Генри Кавилла («Человек из стали»), который исполнил роль одного из Росомах мультивселенной.

По словам режиссёра, он провёл целый день с сигарой во рту и на следующий день всё ещё чувствовал себя плохо. Однако Кавилл не жаловался во время восьмичасовых съёмок.

Леви также рассказал, что Кавилл решил принять участие в съёмках вскоре после того, как потерял роль Супермена в кинематографической вселенной DC. Ранее Леви уже заявлял, что режиссёрской версии «Дэдпула» и «Росомахи» не будет. Фильм продолжает набирать популярность в прокате, собрав более 903 миллионов долларов.