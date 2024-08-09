Премьера фильма состоялась вчера, и теперь зрители могут сами оценить, насколько успешной оказалась экранизация

Глава Take-Two Interactive, Штраус Зельник, призвал зрителей дать шанс фильму по мотивам популярной игры Borderlands, несмотря на волну негативной критики. Он заявил, что экранизация не окажет значительного влияния на финансовое состояние компании или самой франшизы.

Зельник отметил, что большое количество людей усердно работали над созданием фильма, и он считает, что итоговый результат выглядит потрясающе. Он также добавил, что оригинальная интеллектуальная собственность, а также актёрский состав фильма заслуживают внимания зрителей.

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Фильм по Borderlands получил крайне низкие оценки от критиков — всего 6% на Rotten Tomatoes и 29% на Metacritic. Однако, по мнению Зельника, важно дать фильму шанс и посмотреть, как его воспримет аудитория.

Зельник также подчеркнул, что подход Take-Two к лицензированию игровых IP для киноадаптаций очень избирательный, и экономическое влияние таких проектов невелико. Главное, чтобы проект вызывал сильный отклик у творческих команд, работающих над ним.

Премьера фильма состоялась вчера, и теперь зрители могут сами оценить, насколько успешной оказалась экранизация.