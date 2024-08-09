Эплер гордится проделанной работой над Anthem, но признаёт, что призвание BioWare — это одиночные ролевые игры

Джон Эплер, творческий директор Dragon Age: The Veilguard, поделился выводами, которые команда BioWare сделала после работы над Anthem. По его словам, студия поняла, что ей нужно сосредоточиться на своих сильных сторонах — глубоких историях и ролевых играх.

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Эплер отметил, что попытки создать что-то новое и необычное, как это было с Anthem, привели к трудностям. Он подчеркнул, что команде нужно работать над тем, в чём она действительно хороша, и прилагать вдвое больше усилий в этом направлении.

Разрабатывая Dragon Age: The Veilguard, разработчики перепробовали множество идей, но в итоге вернулись к формату однопользовательской сюжетной RPG, который всегда был их целью. Эплер гордится работой над Anthem, но признаёт, что основная специализация BioWare — это одиночные ролевые игры.

Опыт с Anthem помог команде BioWare лучше понять свои сильные стороны и сосредоточиться на создании качественных ролевых игр, таких как Dragon Age: The Veilguard, выход которой запланирован на конец 2024 года.